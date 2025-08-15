CATL üretimi durdurdu, lityum fiyatları arşa çıktı

Çin merkezli pil üreticisi Contemporary Amperex Technology (CATL), Jiangxi eyaletindeki Jianxiawo lityum madenindeki üretimi geçici olarak durdurdu. Üç ay süreceği açıklanan bu kesinti, küresel arz kanallarında önemli bir boşluk yaratırken, lityum fiyatlarını son bir yılın en yüksek seviyesine taşıdı.

Uzmanlar, Çin’in stratejik mineraller üzerindeki artan denetimlerinin, üretim planlamasında daha disiplinli bir yaklaşımın sinyalini verdiğini belirtiyor. Bu durum, piyasada arzın sıkışmasına ve fiyatların yükselmesine neden oldu.

Lityum talebini yönlendiren en önemli faktör, elektrikli araçlar ve enerji depolama sistemlerindeki büyüme. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, 2025’te küresel elektrikli araç satışları 20 milyonu aşacak ve toplam otomobil satışlarının %25’ini oluşturacak. Enerji depolama sektöründe ise 2025’te yaklaşık 94 gigavatlık yeni kapasite eklenmesi bekleniyor. Bu artış, lityum talebini çeşitlendirerek piyasayı daha dirençli hâle getiriyor.

Avustralya lityum üreticileri için fiyatlardaki ani yükseliş önemli bir fırsat anlamına geliyor. 2024–2025 mali yılında 4,6 milyar dolarlık ihracat geliri beklenen sektör, 2026–2027’de bu rakamı 6,6 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Üretim artışı, mevcut kapasitelerin yeniden devreye alınması ve yeni projelerin hayata geçirilmesiyle sağlanacak.

Piyasa analistleri, lityumun klasik döngüsel bir yapıya sahip olduğunu ve CATL’in üretim durdurmasının, arz-talep dengesinin yeniden kurulmasını hızlandırdığını belirtiyor. Uzun vadede ise elektrikli araç ve enerji depolama taleplerinin artması, fiyatların sürdürülebilir seviyelerde kalmasına destek olacak.

Lityum piyasası kısa vadeli dalgalanmalara rağmen uzun vadeli büyüme trendini sürdürüyor. Arz kısıtları ve artan talep, yatırımcılar ve üreticiler için yeni fırsatların kapısını aralıyor.