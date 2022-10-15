Çatlak filmi yurda 30 birincilikle döndü

AA

İki kız çocuğu babası 35 yaşındaki yönetmen Taş, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümünden mezun olduktan sonra iş hayatına başladı.

İş hayatı devam ederken çocukluk hayali olan film çekme arzusunun peşinden gitmeye karar veren Taş, kurslara giderek çekim ve senaryo yazım teknikleri hakkında eğitim aldı.

Başarısız denemelerine rağmen film çekmekten vazgeçmeyen Taş, kuruyan bir gölün derin yarıklardan esinlenerek "Çatlak" adını verdiği kısa filmin çekimleri için 2021 yılında yönetmenlik koltuğuna oturdu.

Küçük kızı 9 yaşındaki Azra'nın da oyunculuğuyla destek verdiği çekimler sonunda kısa filmi yarışmalara gönderen Taş'ın "Çatlak" filmi 45 ülkede, 164 festivalde gösterildi.

Taş, çektiği kısa filmle aralarında İspanya, ABD ve Özbekistan'ın da bulunduğu çeşitli ülkelerdeki 30 festivalde birincilik ödülüne layık görüldü. Taş'ın ödülleri arasında İspanya'da 32. Maria Luisa Film Festivalinde en iyi çevre filmi, Amerika Birleşik Devletleri'nde 19. Accolade Global Film Competititon'da en iyi çevre doğa filmi ve Özbekistan'da 13. Taşkent International Film Festivali'nde en iyi ekolojik film birincilikleri bulunuyor.

Genç yönetmen Taş, AA muhabirine, 2009'da inşaat mühendisliğinden mezun olduktan sonra aile, iş hayatı derken çok sevdiği sinema hayalini gerçekleştirmeye fırsat bulamadığını söyledi.

Çocukluğundan bu yana sinemanın kendisi için bir tutku olduğunu belirten Taş, "Sinema-televizyon bölümünü okuyamadım ama 'ben sinema yapmalıyım' dedim. Bunun üzerine okumasam da sinema eğitimlerini dışarıdan alıp bir şekilde başlamaya karar verdim. Kurslara gidip, senaryo yazımı, kamera çekim teknikleri hakkında eğitim aldım. Bu şekilde yola çıktım." dedi.

Aldığı eğitimler ve araştırmaları sayesinde eşinin de desteğiyle iki film çektiğini anlatan Taş, ilk denemelerinde başarı elde edemediğini ifade etti.