Çatlaklara veda edeceksiniz! Sürdürülebilir inşaatın yeni yıldızı

Texas A&M Üniversitesi’nden Dr. Congrui Grace Jin liderliğinde geliştirilen bu yenilikçi malzeme, çatlaklarını kendi kendine onararak yapıların ömrünü uzatıyor ve bakım maliyetlerini dramatik bir şekilde düşürdü.

Doğadan ilham alan bu teknoloji, likenlerin simbiyotik yapısını taklit ederek betona adeta bir “can” kazandırdı.

Beton, dünya genelinde en yaygın kullanılan yapı malzemesi olmasına rağmen, çatlak oluşumuna karşı savunmasızlığı ile biliniyor. Bu çatlaklar, su ve gaz sızıntılarına yol açarak yapıların içindeki çelik donatıları korozyona uğratıyor ve güvenliği tehdit etti.

Dr. Jin’in ekibi, bu soruna çözüm bulmak için doğaya döndü. Likenlerdeki mantar ve alglerin simbiyotik ilişkisinden esinlenerek geliştirdikleri sistem, betonun içinde yaşayan mikroorganizmaların çatlakları mineral birikintileriyle doldurmasını sağlıyor. Bu süreçte, Bacillus megaterium gibi bakteriler kalsit üreterek betonun gözeneklerini tıkıyor ve su sızmasını engelliyor.

Dr. Jin, “Bu sistem, betonun sadece hava, ışık ve su ile kendi kendini onarmasını mümkün kılıyor. ‘Beton kanseri’ olarak bilinen korozyon sorununa karşı etkili bir çözüm sunuyoruz” dedi.

Delft Teknik Üniversitesi’nden mikrobiyolog Dr. Henk Jonkers, biyo-beton teknolojisinin öncülerinden biri. Jonkers ve beton teknolojisti Dr. Eric Schlangen’in 2014’te başlattığı çalışmalar, Bacillus cinsinden bakterilerin beton karışımına entegre edilmesiyle çatlakların 0,5 mm’ye kadar iyileştirilebildiğini göstermişti.

Jonkers, “Bakteriler, suyla temas ettiğinde aktif hale geliyor ve kalsit çökelmesiyle çatlakları kapatıyor. Bu, bakım maliyetlerini azaltırken yapıların dayanıklılığını artırıyor” diye ekledi.

Antik Roma’dan ilham alan bir başka çalışma ise MIT’den Prof. Admir Masic liderliğinde yürütüldü.

Roma betonunun binlerce yıl boyunca ayakta kalmasının sırrını araştıran Masic, sönmemiş kirecin çatlakları doldurarak kendi kendini iyileştirme özelliğini keşfetti.

Masic, “Romalılar, sıcak karıştırma yöntemiyle kireç kırıntılarını betona entegre ederek yapıları güçlendirmiş. Modern biyo-beton, bu eski bilgeliği günümüz teknolojisiyle buluşturuyor” dedi.

Biyo-betonun potansiyeli, köprülerden binalara, nükleer tesislerden uzay yapılarına kadar geniş bir yelpazede görüldü. Ancak uzmanlar, teknolojinin yaygınlaşması için bazı zorlukların aşılması gerektiğini belirtti.

Dr. Jin, mikroorganizmaların betonun alkali ortamında uzun süre hayatta kalmasının optimize edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, canlı organizmaların inşaat malzemelerinde kullanımına yönelik toplumsal algının şekillendirilmesi için sosyal bilimcilerle iş birliği yapıldı.

Texas A&M Üniversitesi’nden etik uzmanı Dr. Kirsten Pullen, “Bu teknolojinin çevresel ve etik etkilerini değerlendiriyoruz. Toplumun bu yeniliğe güvenmesi, yaygınlaşması için kritik” dedi.

Biyo-beton, sürdürülebilir inşaatta yeni bir çağın kapısını aralıyor. Uzak Doğu Federal Üniversitesi’nden (FEFU) yapılan bir araştırmada, Bacillus cohnii bakterisinin 0,2 ila 0,6 mm genişliğindeki çatlakları 28 gün içinde tamamen onardığı gözlemlendi. Bu teknoloji, özellikle yüksek nem ve sismik aktiviteye sahip bölgelerde yapıların dayanıklılığını artırmak için umut vadetti.

Uzmanlar, biyo-betonun yaygınlaşması halinde inşaat sektörünün karbon ayak izini azaltabileceğini ve yapıların ömrünü uzatarak ekonomik faydalar sağlayabileceğini belirtti.

Dr. Jonkers, “Biyo-beton, sadece bir malzeme değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik için bir çözüm” diyerek teknolojinin geleceğine olan inancını ifade etti.

Geleceğin şehirleri, çatlaklarını kendi kendine onaran bu “canlı” betonla şekillenebilir.

Bilim insanları, bu yeniliğin uzay kolonilerinden deprem bölgelerine kadar geniş bir uygulama alanı bulabileceğini öngördü.

İnşaat sektörü, biyo-betonla daha güvenli, daha dayanıklı ve daha yeşil bir geleceğe adım attı.