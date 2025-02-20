Çatlama sesi gelen bina tahliye edildi

Olay yerine gelen AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, binada yaptığı inceleme sonrası 40 dairelik binayı tahliye etti.

ÇATLAK OLAYI KANARYA MAHALLESİ'NE BAĞLI BİR BİNADA GERÇEKLEŞTİ

Olay, saat 23.30 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Bülbül Sokak’ta bulunan 7 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın ikinci katındaki bir dairenin mutfak bölümünde çatlama meydana geldi. Çatlamanın ardından paniğe kapılan daire sakinleri, komşularına haber vererek 112 Acil Servisi’ne ihbarda bulundu.

EKİPLERİN İNCELEMELERİ SONUCUNDA BİNANIN TAMAMI TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu 40 dairelik bina tahliye edilerek, güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, sokağa şerit çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Tahliye edilen vatandaşlardan bazıları, akrabalarının yanına giderken, gidecek yeri olmayanlar Küçükçekmece Belediyesi tarafından otellere yerleştirildi.

KÜÇÜKÇEKMECE KAYMAKAMI OLAY YERİNDE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Olay yerine gelen Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, vatandaşlarla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Anteplioğlu, “İlçemizde saat 23.30 gibi böyle bir ihbar aldık. Tedbiren AFAD, UMKE ve belediye ekipleri binada inceleme yaptı. Daha önce binamızdan bir karot örneği alınmıştı, sonuçları beklemek için tedbiren tahliye ettik. Teknik rapor sonrasında ne yapılacağına karar verilecek” dedi.

BİNA SAKİNLERİ PANİKLE DURUMU ANLATTI

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan bina sakinlerinden Mevlüt Baykara, “Saat 23.00 civarında bir gürültü duydum, komşum beni arayarak deprem oluyor dedi. Ev 50 yaşında bir bina. O anda panik başladı, polisler geldi ve herkesi tahliye etti. Şu anda herkes akrabalarının yanına gidiyor” şeklinde konuştu.

BİNA İÇİN BİR HAFTA ÖNCE KAROT ÖRNEĞİ ALINDI

Öte yandan, binadan bir hafta önce karot örneği alındığı öğrenildi.