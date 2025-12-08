Safe Media yapımcılığında hazırlanan filmde kreatif yönetmen ve proje sorumlusu olarak televizyon dünyasından tanıdığımız Onur Tan yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Deniz Enyüksek, proje danışmanlığında ise Ömer Faruk Sorak bulunuyor.

20 Mart 2026’da vizyona girecek filmde, Vedat İnceefe ilk sinema deneyiminde Abdullah Çatlı olarak izleyicilerin karşısına çıkacak.

Eren Vurdem, Ömer Kurt, Engin Benli, Erdal Küçükkömürcü, Şiva Behrouzfar, Nizam Namidar ve Turgay Tanülkü gibi değerli isimlerin olduğu kadroda Yunus Emre Yıldırımer de konuk oyuncu olarak yer alacak.

“Çatlı” filminden yeni fragman yayınlandı. Çatlı’nın 1980 darbesi sonrası yurt dışına çıkışını ve Avrupa’daki yıllarını odağına alan filmin senaryosunda Onur Tan ve Nevzat Erkul imzası var.

Fragman, Abdullah Çatlı’nın dava arkadaşlarıyla, dönemin atmosferini yansıtan gerilim yüklü ‘yemin’ sahnesiyle açılıyor ve filmin tonuna dair ipuçları veriyor.

GERÇEK OLAYLARA DAYANAN HİKÂYE

Filmde Onur Tan, hem kreatif yönetmen ve proje sorumlusu hem de senarist olarak yer alıyor. Deniz Enyüksek’in yönettiği filmin proje danışmanlığını ise Ömer Faruk Sorak üstleniyor.

Gerçeklere yaslanan ancak belgesel iddiası taşımayan, Macaristan’ın ardından çekimleri İstanbul’da devam eden filmde, kurgu ile gerçeklik dengesi dikkatle işleniyor.

Karakterler, gerçek kişilerden ilham alınarak oluşturuldu ve bazı isimler değiştirilerek kullanıldı. Abdullah Çatlı’nın kızları Selcen Çatlı ve Doç. Dr. Gökçen Çatlı danışman olarak katkı sağlıyor.