Catly'den yapay zeka ve blockchain açıklaması geldi

Catly, açık dünya macera türünde bir oyun olarak merakla bekleniyor. Oyun, her oyuncu için benzersiz kediler sunan ve "teknolojik yenilikçi" özelliklere sahip bir yapım olarak tanıtıldı. Ancak, tanıtım videosu sonrası sosyal medyada birçok kişi oyunun görsellerinin generatif yapay zeka tarafından üretildiğini düşündü. Digital Trends, SuperAuthenti'nin PR temsilcisine sorular yönelttiğinde, studio 2025 yılına kadar daha fazla bilgi vermeyi reddetti. Ancak kısa süre sonra yapılan açıklamada, oyunun geliştirilmesinde YZ kullanılmadığı net bir şekilde ifade edildi.

BLOCKCHAİN VE NFT KULLANIMI HAKKINDA DA NETLEŞTİ

Catly'nin yapımcıları, oyunun blockchain teknolojisiyle bağlantılı olmadığını ve NFT'ler içermediğini de açıkladı. Bu, bazı kullanıcıların, SuperAuthenti'nin kurucusu Kevin Yeung'ün TenthPlanet adlı web3 stüdyosuyla bağlantısını öne sürmesiyle gündeme gelmişti. TenthPlanet, 2022 yılında Alien Meow adlı bir blockchain oyunuyla dikkat çekmişti ve bu oyun ile Catly arasında bazı benzerlikler olduğu iddia edilmişti. Ancak, SuperAuthenti'nin açıklamaları bu bağlantıyı kesin bir şekilde çürütmüş oldu.

OYUN HAKKINDA HALA BAZI BELİRSİZLİKLER VAR

Catly'nin teknolojik yenilikleri ve her oyuncuya özgü bir kedi sunma vaadi, hala soru işaretleri yaratmaya devam ediyor. Geliştirici firma, oyun tanıtım videosunda YZ kullanmadığını belirtse de, diğer tanıtım materyalleri hakkında açıklama yapmıyor. Özellikle Steam sayfasındaki oyun açıklamasının, AI tarafından yazıldığına dair spekülasyonlar mevcut. Ayrıca, oyunun Apple Watch üzerinde nasıl çalışacağı ve açık dünya MMO deneyiminin nasıl sunulacağı da hala belirsiz. SuperAuthenti, bu konularla ilgili daha fazla bilgiyi 2025'te paylaşacağını duyurdu.

YENİ STÜDYONUN SIRLARI VE ÇIKIŞ TARİHİ

Catly’nin yapımcı stüdyosu SuperAuthenti, Kevin Yeung dışında kimlerin yer aldığı ve şirketin geçmişiyle ilgili detayları da paylaşmadı. TenthPlanet'in kurucusu William Wei Chen'in SuperAuthenti ile bağlantısı olup olmadığına dair bir soru da yanıtsız kaldı. Catly, 2025 yılında PC, Apple Watch ve Nintendo Switch platformları için piyasaya sürülecek.