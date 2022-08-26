Fenerbahçe'den bir yıldız daha kaydı

Fenerbahçe, İngiliz stoper Steven Caulker ile yolların ayrıldığını açıkladı.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
"Profesyonel Futbol A Takımımızın oyuncularından Steven Caulker'ın sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir.
Caulker'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü"
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