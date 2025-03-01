Cavaliers kritik deplasmanda 22 sayı geriden gelip kazandı

NBA'de normal sezon 10 maçla devam etti. Boston Celtics'e konuk olan Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, bir ara 22 sayı geriye düştüğü karşılaşmayı Donovan Mitchell'ın 41 sayılık performansıyla 123-116 kazanarak sezonun 49. galibiyetine ulaştı.

Cavaliers'ta Evan Mobley, 17 sayı ve 12 ribauntluk bir performans sergilerken, Darius Garland da 20 sayılık katkısıyla galibiyetin önemli isimlerinden oldu.



Bu sezon 18. mağlubiyetini yaşayan Celtics'te Jayson Tatum, 46 sayı ve 16 ribauntluk performansına rağmen yenilgiyi önleyemedi. Jaylen Brown ise 37 sayı kaydetti.

NBA’de gecenin sonuçları şöyle:



Detroit Pistons-Denver Nuggets: 119-134



Brooklyn Nets-Portland Trail Blazers: 102-121



Boston Celtics-Cleveland Cavaliers: 116-123



Atlanta Hawks-Oklahoma City Thunder: 119-135



Memphis Grizzlies-New York Knicks: 113-114



Chicago Bulls-Toronto Raptors : 125-115



Miami Heat-Indiana Pacers: 125-120



Phoenix Suns-New Orleans Pelicans: 125-108



Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 117-116



Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers: 106-102