Cavaliers kritik deplasmanda 22 sayı geriden gelip kazandı

Kaynak: Haber Merkezi
Cavaliers kritik deplasmanda 22 sayı geriden gelip kazandı

NBA’de normal sezon mücadelesinde Clevland Cavaliers Boston Celtics’e konuk oldu, Cavaliers, 22 sayı geriye düştüğü maçı kazanarak kritik bir galibiyete imza attı.

NBA'de normal sezon 10 maçla devam etti. Boston Celtics'e konuk olan Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, bir ara 22 sayı geriye düştüğü karşılaşmayı Donovan Mitchell'ın 41 sayılık performansıyla 123-116 kazanarak sezonun 49. galibiyetine ulaştı.

Cavaliers'ta Evan Mobley, 17 sayı ve 12 ribauntluk bir performans sergilerken, Darius Garland da 20 sayılık katkısıyla galibiyetin önemli isimlerinden oldu.

Bu sezon 18. mağlubiyetini yaşayan Celtics'te Jayson Tatum, 46 sayı ve 16 ribauntluk performansına rağmen yenilgiyi önleyemedi. Jaylen Brown ise 37 sayı kaydetti.

NBA’de gecenin sonuçları şöyle:

Detroit Pistons-Denver Nuggets: 119-134

Brooklyn Nets-Portland Trail Blazers: 102-121

Boston Celtics-Cleveland Cavaliers: 116-123

Atlanta Hawks-Oklahoma City Thunder: 119-135

Memphis Grizzlies-New York Knicks: 113-114

Chicago Bulls-Toronto Raptors : 125-115

Miami Heat-Indiana Pacers: 125-120

Phoenix Suns-New Orleans Pelicans: 125-108

Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 117-116

Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers: 106-102

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