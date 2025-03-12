Cavaliers’ın galibiyet serisi durdurulamıyor

Kaynak: AA
Cavaliers’ın galibiyet serisi durdurulamıyor

NBA’de normal sezona damga vuran Clevlan Cavaliers’ın galibiyet serisi devam ediyor. Brooklyn Nets’i mağlup eden Cavaliers’ın galibiyet serisi 15 maça çıktı.

NBA'de normal sezon 4 maçla devam etti. Doğu Konferansı lideri Cavaliers, konuk ettiği Nets'i 5 sayı farkla yendi. Cavaliers'ta Darius Garland 30 sayı, Jarrett Allen ise 23 sayı, 13 ribaunt ile oynadı.

Nets'te Cam Thomas'ın 27 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

HALİBURTON'UN BİTİME 3 SANİYE KALA 4 SAYILIK OYUNU GALİBİYET GETİRDİ

Öte yandan Indiana Pacers konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 115-114 yendi. Tyrese Haliburton'un maçın bitimine 3 saniye kala sergilediği 4 sayılık oyunu, Pacers'a Bucks karşısında tek sayı farkla galibiyeti getirdi.

Maçın tamamlanmasına 3 saniye kala 114-111 geride olan Pacers'ta Haliburton, başarılı üçlük atışta aldığı faul ve serbest atıştan kaydettiği sayıyla takımını galibiyete taşıdı.

Pacers'ta Pascal Siakam, 25 sayı atarken Haliburton ise 14 sayı, 10 asist ile "double-double" yaptı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 19 sayı ve 17 ribaunt, Brook Lopez, 23 sayı kaydetti.

NBA’de gecenin sonuçları şöyle:

Sonuçlar:

Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets: 109-104

Detroit Pistons-Washington Wizards: 123-103

Indiana Pacers-Milwaukee Bucks: 115-114

New Orleans Pelicans-Los Angeles Clippers: 127-120

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