Cavaliers'ın galibiyet serisi Magic karşısında son buldu

NBA'de Orlando Magic, Cleveland Cavaliers karşısında unutulmaz bir geri dönüşe imza attı. İlk yarıyı 13 sayı geride kapatan Magic, ikinci yarıda toparlanarak rakibini 108-103 mağlup etti. Paolo Banchero 24, Franz Wagner ise 22 sayı kaydederek Orlando’nun galibiyetinde büyük rol oynadı.

Cleveland Cavaliers ise 16 maçlık galibiyet serisinin son bulmasına rağmen Doğu Konferansı’nda liderlik yarışındaki güçlü konumunu koruyor. Sezon sonu play-off’larına katılmayı garantileyen Cavaliers, konferansın zirvesinde yer almak için mücadele etmeye devam edecek.