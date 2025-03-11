Cavcav ailesinin acı günü

Düzenleme: Kaynak: AA
Cavcav ailesinin acı günü

Gençlerbirliği Kulübü'nün eski başkanlarından Murat Cavcav'ın oğlu Murathan Cavcav'ın vefat ettiği bildirildi.

Gençlerbirliği Kulübü'nün eski başkanlarından Murat Cavcav'ın oğlu Murathan Cavcav'ın vefat ettiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Efsane başkanımız İlhan Cavcav'ın torunu, eski başkanımız Murat Cavcav'ın oğlu Murathan Cavcav'ın vefat haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Murathan Cavcav'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi.

Murathan Cavcav'ın cenazesinin, yarın ikindi vakti kılınacak namazın ardından dedesi İlhan Cavcav'ın kabrinin bulunduğu Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

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