Süper amatör lig takımına Ukrayna'dan transfer

Beykoz İlçesinin İstanbul Süper Amatör Ligdeki takımlarından Çavuşbaşıspor’da, 2022-23 Sezonunda yer alınacak grup ve rakiplerin belli olmasının ardından transfer çalışmaları kaldığı yerden devam etmeye başladı.

Amatörlig'den Talip Ercan'ın haberine göre Kırmızı-Beyazlı ekip stoper mevki için aradığı ismi buldu ve Ukrayna Ligi takımlarından Maripol’da da forma giyen Murat Yıldırım ile anlaşmaya vardı.

Çavuşbaşıspor Kulüp Başkanı Yaşar Şahin ve Futbol Takımlar koordinatörü Mehmet Şahin ile kulüp merkezinde bir araya gelen 2001 doğumlu oyuncu ile her konuda anlaşmaya varılırken sembolik imza töreni sonrasında kameralara poz verildi.

Beykoz Çavuşbaşıspor Kulüp Başkanı Yaşar Şahin yer aldıkları 8.Grup hakkında şunları söyledi, “Grubumuzda Profesyonel liglerde oynamış takımlar da dahil olmak üzere iddialı birçok takım var. Ancak bizim de bu sezon için belirlediğimiz hedef ortada. Öncelikle grubumuzun hayırlı, uğurlu olmasını kazasız, belasız maçlara sahne olması dileklerimi de iletmek isterim. Lige iyi başlamak çok önemli, bu sebeple ilk maçımıza kadar kadromuzu hazır hale getirmek istiyoruz. Biz de iyi bir kadro kurduk. Son olarak sadece isimlere, mazilere bakılarak şu takım güçlü, şu takım da eski gücünde değil gibi yorumlara aldırış etmiyoruz. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor” diye konuştu.

Beykoz Çavuşbaşıspor’un kadrosuna dahil ettiği 2001 doğumlu Murat Yıldırım’ın önceki sezonlarda oynadığı takımların Ümraniye, Fenerbahçe, Kasımpaşaspor olduğu öğrenildi.