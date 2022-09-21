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Çavuşoğlu, Fin mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta bir araya geldiği Fin mevkidaşı Pekka Haavisto ile Finlandiya'nın NATO üyeliğini ele aldı.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 21:51
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Çavuşoğlu, Fin mevkidaşı ile görüştü

Çavuşoğlu, Fin mevkidaşı ile görüştü
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Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantıları için New York'ta bulunan Çavuşoğlu, Türkevi binasında Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Finlandiya Dışişleri Bakanı ile görüşmemizde Finlandiya'nın NATO üyeliği ile Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldık" ifadesini kullandı.

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