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  • Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz

Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bütçemiz bittiği zaman sayın Maliye Bakanımıza gidiyoruz, gözlerine bakıyoruz. Gözlerinde ışıltı varsa talebimizi iletiyoruz, gözlerinde ışıltı yoksa o demeden 'Sayın Bakanımız bugün gidelim yarın gelelim' diyoruz" şeklinde konuştu.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 23:55
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Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz

Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
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TBMM Genel Kurulu'nda bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın bütçeleri görüşülüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genel Kurul'da bakanlığının bütçesi üzerine yaptığı konuşma sırasında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye dönerek, “Bütçemiz bittiğinde sayın Maliye Bakanımıza gidiyoruz. Gözlerine bakıyoruz. Gözlerinde ışıltı varsa talebimizi iletiyoruz. Gözlerinde ışıltı yoksa sayın bakanımız bugün gidelim yarın gelelim diyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

“Kısıtlı kaynaklarımızı mütevazi bütçemizi en etkin şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. Bütçemiz bittiğinde sayın maliye bakanımıza gidiyoruz. Gözlerine bakıyoruz. Gözlerinde ışıltı varsa talebimizi iletiyoruz. Gözlerinde ışıltı yoksa sayın bakanımız bugün gidelim yarın gelelim diyoruz. Sağ olsun ne zaman ihtiyacımız olsa veriyorlar kendisine çok teşekkür ediyorum.”

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GEZGİN
13.12.2022 00:02
Baya ışıltı var farkettim bende.Garibanada verecekmiş allah başımızdan eksik etmesin.Ver mehteri.  
 
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