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  • Çavuşoğlu’nun ütopik dünyası. Dünya İnsan Hakları Günü’nde skandal bir açıklama yaptı

Çavuşoğlu’nun ütopik dünyası. Dünya İnsan Hakları Günü’nde skandal bir açıklama yaptı

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 17:50
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Çavuşoğlu’nun ütopik dünyası. Dünya İnsan Hakları Günü’nde skandal bir açıklama yaptı

Çavuşoğlu’nun ütopik dünyası. Dünya İnsan Hakları Günü’nde skandal bir açıklama yaptı
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10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin insan haklarında dünyaya örnek olduğunu söyledi.

Ya bizim bilmediğimiz bir başka Türkiye daha var bizim bilmediğimiz ya da sayın bakan hayalindeki ütopyada yaşıyor.

Sayın bakanın bu açıklamayı yaptığı sırada, 6 yaşındaki bir çocuğun gelinlik giydirilip evlendirilmesi, dedesi yaşında bir sapıkla aynı yatağa konulması olayıyla çalkalanıyordu Türkiye.

6 yaşındaki bir çocuğun gelinlik giydirilip evlendirilmesi, dedesi yaşında bir sapıkla aynı yatağa konulması halkı isyan noktasına getirmişti.

Bu skandal sonrası bir skandal daha ortaya çıktı. Skandala ilişkin soruşturmayı yürüten savcının kovuşturmaya yer olmadığına hükmettiği ortaya çıktı.

Olay kamuoyuna yansımasa kapanıp gidecekti yani.

Her yıl kamuoyuna el kadar bebelerin istismar haberleri yansıyor.

İnsan en azından böyle bir ortamda bu açıklamayı yapmaya utanır!

Başka bir Türkiye olmadığına göre, bakan beyi ütopik dünyasından reel dünyaya davet ediyorum.

Türkiye her yıl birden fazla çocuğa cinsel istismar olayıyla çalkalanıyor.

Sinop’ta 2015 yılında İlim ve Hikmet Derneği Başkanı Rafet Ermiş, dört çocuğa cinsel istismardan 24 yıl hapse mahkum edildi.

2016’da Karaman’da Ensar Vakfı’na ait yurtlarda 2012-2015 yılları arasında 10 çocuğa cinsel istismarda bulunan öğretmen Muharrem Büyüktürk 508 yıl hapse mahkum edildi.

2017’de Adıyaman’da Süleymancılara ait dernekte 9 ila 10 yaşlarındaki 2 çocuğa istismarda bulunan müdür 30 yıla mahkum edildi.

Yine aynı yıl Konya’da bir Kur’an kursunda kendilerinden yaşça küçük 5 öğrenciye cinsel istismarda bulunan 5 öğrenci altışar yıl hapse çarptırıldı.

2018’de Faruki Tarikatı’nın Konya kolu şeyhi Süleyman Işık, aralarında çocuklarında olduğu 5 erkeğe cinsel istismarda bulundu. Işık, 62 yıl hapse çarptırıldı.

2020 yılında Uşşaki Tarikatı lideri Fatih Nurullah 12 yaşındaki bir kız çocuğunu cinsel istismarda bulunduğu için 10 yıl beş ay hapse çarptırıldı.

Ensar Vakfı’nda 45 erkek çocuğunun istismar edilmesi sonrası açıklama yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu “Bir kereden bir şey olmaz” dedi.

Çocuklar için adeta cehenneme dönen bir ülke hangi yönüyle dünyaya insan haklarında örnek oluyor acaba sayın bakan detaylı bir şekilde açıklayıp aydınlatır mı bizi?

Türkiye’de hukukçular endişeli, kadınlar öldürülmekten korkuyor, çocuk istismarında yüzümüz yerden kalkmıyor, özgür basın deseniz hak getire, son çıkan yasayla beraber vatandaşlar sosyal medyada düşüncelerini ifade etmeye bile çekinir oldu.

2022’nin ilk on ayında 1521 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

2022’nin ilk 11 ayında şiddet gören 370 kadın hayatını kaybetti.

2021’de ise 290 kadın cinayete kurban gitti, 36 çocuk katledildi. 140 kadın taciz edildi. 209 çocuğa istismarda bulunuldu. 728 kadın erkek şiddetine maruz kalırken 26 kadına tecavüz edildi.

Tanzanya özgürlüklerde Türkiye’yi geçti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne hak ihlali nedeniyle yapılan 10 başvurunun 8’i Türkiye aleyhinde sonuçlanıyor.

Dünya Adalet Projesi’nin hukukun üstünlüğü endeksine göre, Türkiye 140 ülke arasında 116’ıncı sırada.

2022 Dünya Basın Özgürlüğü endeksine göre ise, Türkiye 180 ülke arasında 149’uncu sırada.

Sayın bakana tekrar soralım? Hangi Türkiye insan haklarında dünyaya örnek oluyor acaba?

Kaldırın kafanızı da ütopik dünyanızdan Türkiye’nin gerçeklerine bir bakın!

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MUHAMMET RAŞİT ARSLAN
10.12.2022 18:50
Savcı arama izni vermedim derse sabaha kadar evi kuşatıp dışarı çıkmanızı beklerler.Sokağa adımınızı atarken yüzüsüstü yatırıp kelepçeleyip tımarhaneye kapatırlar.Hepsini yaşadım.  
 
1950
10.12.2022 18:34
Tolga bey bu yazdıkların Mr. çavuşoğlunun ülkesinde değil, kardeşinin ülkesi Afganistan’da yaşanmıştır, bir daha kontrol et, hey Allahım bu insanlar, aynaya bir bakın  
 
Nesrin Kurnaz
10.12.2022 18:12
Suçluyu koruyanların suça ortaklık etmiş oldugunu düşünüyorum.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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