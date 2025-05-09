Çay 1 TL oldu! Germekcik'te çaylar belediyeden, sohbet vatandaştan

Germencik Belediyesi, iki işletmesinde çayı 1 TL yaptı. Yapılan fiyat güncellemesi ile birlikte vatandaşlar, Kültür Kafe ile Şehit Görkem Akkuş Parkı işletmelerinde saat 13.00 ile 17.00 arasında 1 TL’ye çay içebilecekler.

"ÇAYLAR BELEDİYEDEN, SOHBETİN KEYFİNİ YAŞAMAK SİZLERDEN"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Belediye Başkanı Burak Zencirci, "Belediyemiz Kültür Kafe ve Şehit Görkem Akkuş Parkı işletmelerimizde çay ücretlerini 13.00-17.00 saatleri arasında sembolik bir rakam olan 1 lira olarak güncelledik. Çaylar belediyeden, sohbetin keyfini yaşamak sizlerden. Tüm vatandaşlarımıza keyifli sohbetler diliyoruz. Afiyet olsun" dedi.

"İMKANLARIMIZIN TAMAMINI HALKIMIZIN HUZUR VE MUTLULUĞU İÇİN KULLANIYORUZ"

Hayatın her alanında vatandaşların hayatına dokunduklarını belirten Zencirci, "Asli işlerimizin yanında onların yaşamlarını kolaylaştıracak şekilde projeler üreterek imkanlarımızın tamamını halkımızın huzur ve mutluluğu için kullanıyoruz. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum hepimizin malumu. Bunun halka yansıması ise görünenden de kötü ve dayanılacak gibi değil. Belediye olarak her imkan ve kaynağımızı sadece asli işlerimize değil halkın yaşamına dokunacak projelere de ayırıyoruz.

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Bunlardan birisi olarak çayı sembolik olarak 1 TL yaptık. Saatleri belirlerken özellikle merkeze uzak mahallelerde bulunan vatandaşlarımızın çarşıda en aktif olduğu zaman dilimini göz önünde bulundurduk. Bir çayın bile hesabını yapmak zorunda bırakan bu zorlu ekonomik düzende en azından bir bardak çay içip biraz soluklanmaları bizim için büyük mutluluk" diye konuştu.

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