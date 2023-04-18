Çay Ağacı Yağı neye iyi gelir

Editör: Naim Arıoğlu
Çay ağacı, Avustralya’da yetişen bir bitki. Ezilip, distile edildiğinde yaprakları yüzde 100 doğal yağ verir. Bu yağ, antiseptik olup pek çok yarara sahip. 48’den fazla bileşen içeriyor. Ağız ülserleri, uçuk, yorgunluk, hemoroid, solunum enfeksiyonları ve bağışıklık sistemi için oldukça faydalıdır. İkinci dünya savaşında askerlere dezenfektan olarak kullanmaları için dağıtılmış bir bitki…
NASIL KULLANILIR
Cildi tahriş etmez
Ağızdan alınmaz.
Antiseptik
Mantarı tedavi edici
CİLT ENFEKSİYONLARI:
geniş spektrumlu antiseptik
sebum salgıları ile birleşerek epidermise kadar iner.
günde 2-3 kere yağı uygulayın
AKNE:
Benzoyl peroxide’e eşdeğerdir.
Yan etkileri daha azdır (kuruluk, kızarman, yanma).
Yüzde 5 çay ağacı yağı günlük uygulanır.
BİT:
Birkaç damla yağı tarağa sürün ve saçınızı tarayın.
5-10 damla yağı şampuanınıza katın ve durulayın.
AYAK SORUNLARI:
Ayak tahrişi
Ayak kokması.
Yüzde 8 çay ağacı yağı hergün ayağa masaj ile uygulanır.
Mantar:
100% çay ağacı yağı günde iki kere uygulanır..