Çay içmek hafızayı koruyor mu

Singapur Ulusal Üniversitesi Yong Loo Lin Tıp Fakültesinin, Journal of Nutrition Health & Aging’de yayımlanan araştırmasına göre, 957 Çinli üzerinde yapılan araştırmada, hafıza kaybı konusunda önemli bilgilere ulaşıldı…

Çay içmek hafızayı koruyor mu

Araştırmaya göre, her gün tüketilen çay, hafıza kaybı sorunlarını yüzde 50 oranında azaltırken, alzaymır için risk grubundaki yaşlılarda ise bu oran yüzde 86’ya kadar ulaştı.

Araştırmaya konu denekler, 2003-2005 yıllarında tükettikleri çay miktarı hakkındaki verileri, uzmanlara sundu. Araştırmacılar daha sonra deneklerin bilinçsel algı düzeylerini 2010 yılına kadar iki yılda bir ölçtü. Araştırmacılar ayrıca deneklerin yaşam şekli, sağlık durumu, fiziksel ve sosyal aktiviteleri konusunda da veri topladı.

Hafıza kaybı sorunlarının giderilmesine yönelik, güncel ilaç tedavilerinin tatmin edici olmaktan uzak kaldığı belirtilen araştırmada, elde edilen verilerin, basit ve pahalı olmayan bir önlemle kişinin, yaşlılık döneminde maruz kalabileceği problemlerin önüne geçilebileceğini ortaya koyduğu vurgulandı.

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