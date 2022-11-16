Sıcak kahve kanser yapar mı?

İngiltere’de yapılan araştırmada sıcak içecek kullanan kişilerin yemek borusu kanseri riskinin, içmeyenlere göre 2,8 kat daha fazla olduğunu ortaya çıkardı. Yapılan çalışmada, deneklere kahvelerini “ılık”, “sıcak” veya “çok sıcak” olarak içmeyi sevip sevmedikleri soruldu. Çay ya da kahvelerini ılık tercih edenlerin içmeyenlere göre 2,7 kat daha fazla risk altında olduğu, “sıcak” ise 5,5 kat, “çok sıcak” ise 4,1 kat daha fazla risk taşıdığı anlaşıldı.

Gırtlak kanseri en tehlikeli kanser türlerinden biri. İngiltere’de her yıl yaklaşık 10 bin kişiye gırtlak kanseri teşhisi konulurken, araştırmada kişinin sıcak çay ve kahve tüketimini azalttığında kansere yakalanma riskinin azaldığı ortaya çıktı.

Cambridge Üniversitesi araştırma ekibi başkanı Stephen Burgess The Telegraph'a demeç verdi:

“Sıcak Kahve veya çay içmek boğaz kanseri riskinizi neredeyse üç katına çıkarıyor. Kişilerin ne kadar kahve içtiğine dair veri toplamadık, bu nedenle sıcak içeceklerin hacminin daha yüksek riskle bağlantılı olup olmadığını söylemedik. Yani sıcak kahve riski artırıyor ancak riskin kahve miktarına göre artıp artmadığını söylemek zor. Bu bilgi ışığında insanlara 'kahve yerine çay içmelisin ve tamamen iyi olacaksın' demek de mantıksız hâle geliyor. Bence genel olarak kahve içenler için iyi bir haber, aslında kahve çoğu kanser türüyle ve kesinlikle en yaygın kanser türüyle ilişkili değil"