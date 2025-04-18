Çay kenarında bulundu! Antalya'da şüpheli erkek cesedi

Kaynak: AA
Çay kenarında bulundu! Antalya'da şüpheli erkek cesedi

Antalya'da çay kenarında dalgıç polislerin çalışması sonucu erkek cesedi bulundu. Cansız beden otopsi sonuçları için adli tıp kurumuna gönderildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde çay kenarında bir erkeğe ait ceset bulundu. Altınova Sinan Mahallesi'ndeki Düden Çayı'nda tekneyle su teresi aramaya çıkan S.K, çayın kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dalgıç polislerin çalışmasıyla çaydan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bir erkeğe ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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