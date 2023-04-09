Editör: Enise Altınok AVŞAR

Çay lekelerine müdahalede çayın döküldüğü zemine bağlı kullanılacak temizlik malzemesi de değişiklik göstermektedir. Çay lekelerinde en çok işe yarayan ürün ise karbonattır. Peki, çay lekesi nasıl çıkar? Çay lekesi çıkarma yöntemleri neler?

Günlük hayatımızda kahve ve çay çok sık tüketiyoruz. Bu da beraberinde ufak kazaları getiriyor. Çay lekeleri insanın gözünde büyüyen zor lekeler olarak görülse de çay lekelerini çıkarmak çok kolay.

Çay lekelerini çıkarmadan önce çayın döküldüğü zemin göz önüne alınarak temizlik malzemesi uygulanması gerekir. İşte çay lekesi çıkarma yöntemleri..

ÇAY LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Çay lekesi, koltukta, kıyafetlerde veya halıda oluşum gösterebilmektedir. Bu leke ile karşılaşıldığında öncelikle lekenin üzerine soğuk su ile müdahale edilmesidir.

Açık renkli kıyafet, halı ya da koltuktan leke çıkarılmak istendiğinde soğuk suyun yanı sıra karbonat kullanılması da gerekmektedir. Karbonatın az bir miktarda bir kabın içerisine konulması ve ardından içerisine bir miktar su konulması önerilmektedir. Daha sonra karışımın çamur kıvamına gelmesi gerekmektedir. Bu karışımı lekenin bölgeye sürülmesi gerekmektedir ve kısa bir süre sonrasında ise lekenin çıkmakta olduğu gözlemlenmektedir.

Renkli ürünlerde çay lekesinin çıkarılması için leke çıkartıcı bir deterjan kullanılması gerekli görülmektedir.

Ayrıca çay lekesi olan bölgeye uygulanan doğru bir deterjan ile ya da farklı bir ürün ile çayın çıkmasına olana sağlanabilmektedir. Bu noktada kullanılan ürünlere dikkat edilmesi önerilenler arasında yer almaktadır.

HALIDAN ÇAY LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Çayın en çok döküldüğü kısmında halı olduğu bilinenler arasında yer almaktadır.

Halıdan çay lekesinin çıkarılabilmesi için ihtiyaç duyulan malzemenin beyaz sirke, su ve bulaşık deterjanı olduğu gözlemlenmektedir.

İlk olarak temiz bir kabın içerisinde bu malzemelerin karıştırılması gerekmektedir. Karışım yapıldıktan sonra karışımın içerisine bir miktar çamaşır suyu eklenmesi de önerilenler arasında yer almaktadır. Böylelikle karışımın daha güçlü bir hale gelmesine olanak sağlanmaktadır. Ardından hazırlanan bu karışımın lekenin bulunduğu yüzeye dökülmesi ve sonrasında da bir bez ile bölgenin ovalanması önerilmektedir.