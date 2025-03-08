Çay ocağına pompalı tüfekle saldırı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çay ocağına pompalı tüfekle saldırı

Çorum’da pompalı tüfekle ateş ederek 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen bir kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olay, 6 Mart akşamı Ulukavak Mahallesi Damat Şükrü Sokak'ta meydana geldi. Hüseyin Can S., çay ocağına gelerek daha önceden tartıştığı kişilere pompalı tüfekle rasgele ateş açtı. Çay ocağında bulunan 5 kişi, vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı.

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Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Barış Can Özel, kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Hüseyin Can S., dün akşam saatlerinde yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınan Hüseyin Can S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Çay ocağına pompalı tüfekle saldırı

Çay ocağına pompalı tüfekle saldırı

Çay ocağına pompalı tüfekle saldırı

Çay ocağına pompalı tüfekle saldırı

Çay ocağına pompalı tüfekle saldırı

Çay ocağına pompalı tüfekle saldırı

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Çay ocağına pompalı tüfekle saldırı
Çay ocağına pompalı tüfekle saldırı
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