Erzincan’ın İnönü Mahallesi’nde bulunan Merkez Çarşısı’ndaki yıkım çalışmaları sırasında korku dolu anlar yaşandı. Devam eden yıkım esnasında, faaliyetine devam eden bir çay ocağının duvarları iş makinesi tarafından yanlışlıkla yıkıldı.

Olay anında içeride oturan müşteriler, duvarların bir anda yıkılmasıyla büyük panik yaşadı. Duvarların yıkılması ile neye uğradıklarını şaşıran vatandaşlar, can havliyle kendilerini dışarı attı. Şans eseri olayda yaralanan olmadı.

İşyeri sahibi, yıkım sırasında gerekli önlemlerin alınmadığını belirterek, "İçeride müşteriler varken iş makinesi duvarı yıktı. Büyük bir tehlike atlattık, işyerini boşaltacağım çünkü yıkılma tehlikesi var ve gerekli şikayetleri yapacağım." ifadelerini kullandı.

Çevredeki esnaflar da yıkım sürecinde daha dikkatli olunması gerektiğini belirterek, olası bir facianın eşiğinden dönüldüğünü kaydetti.