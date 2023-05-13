Çay ocağında, husumetlilerine kurşun yağdırdı

Elazığ merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi'nde bir kişi, çay ocağında oturan husumetlilerine tabancayla ateş açtı. Olayda yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Çay ocağında, husumetlilerine kurşun yağdırdı

(İHA) Elazığ’da çay ocağında oturan husumetlilerine kurşun yağdıran zanlı, kayıplara karıştı. Olayda yaralanan 2 kişi ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi Şehit Hasan Sabri Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri öğrenilemeyen bir grup, çay ocağında oturan husumetlilerini gördü.

Belinden çıkardığı tabanca ile çay içen 2 kişiyi yaralayan zanlı olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaçan zanlı veya zanlıların bulunması için çalışma başlattı.

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