Çay ocağında, husumetlilerine kurşun yağdırdı

Elazığ merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi'nde bir kişi, çay ocağında oturan husumetlilerine tabancayla ateş açtı. Olayda yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.