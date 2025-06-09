Çay sektöründe kriz derinleşiyor! Çay sanayicisi isyanda

İlyas Gür - Rize/Yeniçağ

1991 yılından bu yana sektörde faaliyet gösterdiğini hatırlatan Hasan Uzun, "Son 5-6 yılda bir miktar normalleşme yaşansa da bu yıl çay sezonu oldukça zorlu geçiyor. En büyük nedenlerden biri, yıllardır uygulanan destekleme alım bedelinin kaldırılması. Devlet bu yükü sanayicinin sırtına yükledi. Sayın Cumhurbaşkanı sanayiciyi devletten daha güçlü zannediyor herhalde" ifadelerini kullandı.

Rize Çay Sanayicileri Derneği Başkanı Hasan Uzun

"ÇAYKUR 10 MİLYAR TL ÜZERİNDE HAZİNE DESTEĞİ ALIYOR"

Devlet kurumu olan ÇAYKUR'un geçtiğimiz yıl Hazine'den 10 milyar TL'nin üzerinde destek aldığını belirten Uzun, bu yıl da benzer bir miktarın aktarıldığını ifade etti. “Mayıs ayında yaklaşık 400-450 bin ton yaş çay alımı yapıldı. Bu 10 milyar liralık destek, doğrudan Hazine’den ÇAYKUR’a aktarılıyor. Sonra da 76 milyon lira kâr ettiğini söylüyorlar. Oysa aynı yaprağı biz de alıyoruz ama aynı desteği görmeden.” dedi.

"ÖZEL SEKTÖR ZARAR EDİYOR, AMA ÇAYKUR DESTEĞİYLE AYAKTA"

Uzun, devlet destekli fiyatların özel sektörü zor durumda bıraktığını belirterek, “Yaş çay maliyeti ÇAYKUR için 3,8 lirayken, devlet desteğiyle fiyat 6 liraya çıkıyor. Özel sektör ise bu desteği alamadığı için düşük fiyata çay almak zorunda kalıyor ve bu da suç gibi gösteriliyor” diye konuştu.

“VERGİ BİZDEN, DESTEK BAŞKA YERDE HARCANIYOR”

Rize, Trabzon ve Artvin gibi çay üretim bölgelerinden toplanan vergilerin karşılığının üreticiye geri dönmediğini savunan Uzun, iktidarın bu konudaki tutumunu eleştirdi. “Vergi bizden, desteklemenin faydası ise sadece ÇAYKUR’a. Bu büyük bir adaletsizliktir” dedi.

“TARIM KANUNU BALON ÇIKTI”

Ayrıca, uzun süredir gündemde olan ve kamuoyunda "Tarım Kanunu" olarak bilinen düzenlemeye de değinen Uzun, bu konuda AK Parti iktidarının verdiği sözleri yerine getiremediğini savundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın 2006 yılında çıkarılan kanuna atıfta bulunduğunu belirten Uzun, “O kanun Türk tarımını bitirme kanunuydu. Eskiden kendimize yeten tarımda, bugün ithalata bağımlı hale geldik. Çay da buna dâhil” dedi.

Hasan Uzun’un açıklamaları, çay üreticileri ve sanayiciler arasında yaşanan sorunların derinliğini gözler önüne sererken, sektörde köklü yapısal reformlara ihtiyaç olduğu yönündeki tartışmaları da yeniden alevlendirdi.