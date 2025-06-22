Çay tiryakileri dikkat! Bu markaları sakın evinize sokmayın

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş listesini güncelledi. 20 Haziran 2025 tarihinde yayınlanan listede zincir marketlerde yer alan bazı markalara da yer verildi.

KIRMIZI BİBER YERİNE DOMATES

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen incelemeler neticesinde Arifoğlu markasına ait tatlı kırmızı biber ürününde, biber yerine domates kullanıldığı belirlendi.

GIDA BOYASI SKANDALI

Öte yandan 3 farklı çay markası da bakanlığın listesinde yer aldı. Markaların siyah çaylarda gıda boyası kullandığı belirlenirken listede yer verilen markaların ‘Ebu Said Tea’ ‘Akboz Helen’ ve ‘Seylon’ olduğu görüldü.