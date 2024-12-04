Çay tiryakileri dikkat! Bu markayı satın almayın. İçinden zehir çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çay tiryakileri dikkat! Bu markayı satın almayın. İçinden zehir çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş ürünlerle ilgili denetimleri de açıklamaları da devam ediyor. Son olarak ifşalanan 4 çay markası oldu. Bu ürünlerdeki gıda boyasının ciddi zehirlenmelere yol açabileceği ifade ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürünlere karşı gerçekleştirdiği denetimlerde bir kez daha dikkat çeken bir liste paylaştı. Bu kez, gıda boyası içeren ürünleri içinden barındıran dört çay markası ifşa edildi. Tüketicilere uyarıda bulunan uzmanlar, bu ürünlerin sağlık üzerinde ciddi riskler oluşturabileceğine dikkat çekti.

HİLELİ ÇAY MARKALARI AÇIKLANDI

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen açıklamaya göre, söz konusu çay markalarının ürünlerinde doğal olmayan gıda boyaları belirlendi. Bu durum, hem halk sağlığına yönelik tehdit oluşturduğu hem de tüketiciyi yanılttığı gerekçesiyle sert şekilde eleştirildi.

Hileli ürünler listesine eklenen çay markaları ve ürünleri şu şekilde sıralandı:

Özakçay Karasevda – Demlik Süzen Poşet Siyah Çay

Avcı Sezon Çay – Siyah Çay

Fatih Gold – Siyah Çay

Winmey – Demlik Süzen Poşet Siyah Çay

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