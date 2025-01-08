Çay tiryakileri dikkat! Büyük risk ortaya çıktı

Barselona Otonom Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir araştırma sonrası çay poşetlerinin yüksek miktarda mikroplastik içerdiği ortaya çıktı.

Farklı markalardaki poşet çaylar üzerinde gerçekleştirilen incelemelerin ardından bu poşetlerin sıcak suya temas ettiğinde vücuda ciddi miktarda mikroplastik saldığı görüldü.

SAĞLIK ÜZERİNDEKİ CİDDİ ETKİLERİ VAR

Uzmanların aktardıklarına göre, mikroplastikler insan sağlığı üstünde hormonal bozulma, insülin direnci, üreme problemleri, kilo alımı ve hatta kansere kadar varan ciddi sonuçlara sebebiyet verebiliyor.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlar, özellikle poşet çay yerine dökme çay kullanımı yapılmasını belirtiyor. Çayın kalitesine dikkat edilmesi gerektiğinin de altını çizen uzmanlar, tüketim miktarının kontrol altında tutulmasını da önerdi.

Çay tiryakileri uzmanların gerçekleştirdiği uyarıları dikkate alarak daha bilinçli tüketim alışkanlıkları geliştirmesi, hem keyifli hem de sağlıklı bir çay deneyimi için kritik öneme sahip.