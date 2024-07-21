Çay toplarken elektrik akımına kapıldı

Kaynak: İHA
Çay toplarken elektrik akımına kapıldı

Rize’nin Güneysu ilçesine bağlı Yeniköy köyünde çay toplayan Hızır Can Torpil (25), teleferikte bulunan elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Olay, çay hasadı yapmak için bahçesine giren Hızır Can Torpil’in topladığı çayları teleferik ile yola çıkarırken, çay bezini teleferiğe koyduğu esnada elektrik akımına kapılmasıyla meydana geldi. Yere yığılan Torpil’i hareketsiz halde bulan akrabaları durumu 112 acil çağrı servisine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekipleri Torpil’i bulunduğu yerden sağlık ekiplerinin müdahale yapabilmesi için taşıdı. İlk müdahalenin ardından Torpil, ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Hızır Can Torpil’in tedavisi sürüyor.

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