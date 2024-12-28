Çaya büyük zam kapıda!

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
Çaya büyük zam kapıda!

Yeni yıla girmeye sayılı günler kala, kahvehaneler, ocaklar ve oyun salonlarında çay fiyatlarına zam geliyor.

2024 yılı için asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak açıklanması, kamuoyunda hayal kırıklığına yol açarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1993'te yaptığı "çay-simit" hesabı yeniden tartışma konusu oldu. Erdoğan'ın dönemin hükümetine yönelik eleştirilerinde kullandığı bu hesaplama, günümüz koşullarında da gündemde kalmaya devam ediyor.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bu tartışmayı yeni zamlarla ilişkilendirerek önemli bir gelişmeyi paylaştı. Öztürk, Ankara Kahveciler Odası Başkanı İsa Güven’in verdiği bilgilere dayanarak çay fiyatlarında ciddi artışlar yaşanacağını duyurdu.

YENİ ZAMLARLA ÇAY FİYATLARI ARTIYOR

Güven'in açıklamasına göre, Ankara’da 2024’ün ilk haftasında çay fiyatlarına zam yapılması planlanıyor. Şu anda kahvehanelerde 10 liraya satılan çayın fiyatı 15 liraya çıkacak. Oyun salonlarında 20 TL olan çay ise yüzde 50 artışla 30 TL’ye yükselecek.

Öztürk, bu zamlarla birlikte "çay-simit" hesaplarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Yeni yılın ilk günlerinde gerçekleşecek bu zamlarla birlikte, simit-çay hesaplarının da yeni fiyatlar üzerinden yapılması gerektiğini hatırlatmak isterim” yorumunu yaptı.

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