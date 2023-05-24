Çaya dev zam. Uçan Türkiye'nin değil uçan zamların ülkesinden günaydın

İğneden ipliğe zam devam ediyor. Çayda yüzde 100'ü bulması beklenen zamlı tarifenin ilk dilimi onaylandı. Market çalışanları etiket mesaisine kalacak.

Çaya dev zam. Uçan Türkiye'nin değil uçan zamların ülkesinden günaydın

Kronos'un haberine göre, motorin, benzin, kırmızı et ve tavuk eti derken, çaya da zam geldi. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) kuru çay fiyatlarına yüzde 20 ile yüzde 25 arasında değişen oranlarda zam yaptı.

Bugünden (24 Mayıs Çarşamba günü) itibaren geçerli olacak zamlı tarife üzerine zincir marketler, bakkallar ve büfeler etiket fiyatlarını değiştiriyor.

Çaykur Filiz’in kilosunun fiyatı 75 Türk Lirası’ndan (TL) 98,75 TL’ye yükseldi. Rize Turist Çayı ise, 89,90 TL’den satılacak.

ÇAYKUR haricindeki özel çay firmalarının da fiyatları artırdığı kaydedildi.

RAFLARDAN İNDİRİLDİ

Kronos yazarı Turhan Bozkurt çayda “Cumhurbaşkanı Seçimi 2’nci tura kalınca yüzde 100’lük zamdan vazgeçildi. Üç dilime bölünen zammın ilk dilimi onayladı. Zamların devamı gelecek” ifadelerini kullandı.

Bozkurt; Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi (BİM), BİM’in alt markası File başta olmak üzere zincir marketlerde Rize Turist Çayı raflardan kaldırıldığını kaydetti.

Çay Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ÇAYSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yılmaz Kar çaya rekor tutarlı zam geleceğini 10 Mayıs’ta ifşa etmişti.

Kar, “ÇAYKUR’un maliyeti 90 TL’nin üzerinde olur, 100 TL’ye yaklaşır. Dolayısıyla yüzde 100’e yakın bir artış bekliyorum” demişti.

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