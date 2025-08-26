Çaya düşen kızını kurtarmak isteyen baba boğuldu

Kaynak: AA
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde, çaya düşen kızını kurtarmak için suya giren kişi yaşamını yitirdi.

Kırsal Düğüncüler Mahallesi'nde, ailesiyle kaplıcaya gelen Hüseyin Husten (45) ve kızı Arife Husten (15), gezmek için Emet Çayı civarına gitti.

Kızının çaya düştüğünü fark eden baba Hüseyin Husten, kızını kurtarmak amacıyla ardından suya atladı.

Çevredeki insanlar, Arife Husten'i kıyıya çıkarırken baba, akıntıya kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma görevlileri yönlendirildi.

Hüseyin Husten'in cansız bedeni, Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı polis dalış ekibi tarafından kıyıdan 10 metre uzakta 2 metre derinlikten çıkarıldı.

Cenaze, Büyükorhan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

