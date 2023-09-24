Çaya limon eklemek zararlı mı

Editör: Erkavim Yıldırım

Çayın içerisine limon eklendiğinde etkisi bambaşka oluyor. Peki çaya limon eklemenin bir faydası var mı? Limonlu çay zayıflatır mı? Limonlu çayın faydaları neler?

C vitamini açısından oldukça faydalı olan limon özellikle çaya eklendiği zaman demir emiliminin negatif etkilenmesini önlemektedir. C vitamini demir emilimi için gereken ortamı hazırlamakta ve emilimi daha hızlı hale getirerek artmasını sağlamaktadır.

Kilo verdiriyor

Limonlu çay aynı zamanda vücutta bulunan ödemlerinde atılmalarını sağlamaktadır. Kilo problemi olan hastaların sağlıklı bir şekilde kilo verebilmelerini sağlamasının yanı sıra bağışıklık sisteminin de güçlenmes, ne yardımcı olmaktadır.

Diyet uygularken normal çay içmek yerine limonlu çay içmeniz durumunda iştahınız kesilecektir. Ayrıca limon metabolizmanın da daha hızlı çalışmasında etkili olur.

Limonlu çay ile zayıflama yöntemi



Malzemeler

2 adet limon 1 yemek kaşığı bal 2 su bardağı su

Yapılışı

2 su bardağı suyun içine çekirdekleri ayıklanmış şekilde limon dilimlerin koyun. 10 dakika boyunca kaynatılmış suyun altını kapattıktan sonra ılık olmasını beklemelisiniz. Daha sonra limonu çıkartıp suyunu sıktığınız karışıma zevke göre bal ekleyebilirsiniz. Buzdolabında muhafaza edeceğiniz karışımı soğuduktan sonra tüketebilirsiniz.



