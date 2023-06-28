Çaya limon şart mı

Pek çoğumuz çaya limon sıkarız. Peki, bu doğru mu? İşte, yanıtı…

Çaya limon şart mı

C vitamini açısından oldukça faydalı olan limon özellikle çaya eklendiği zaman demir emiliminin negatif etkilenmesini önlemektedir. C vitamini demir emilimi için gereken ortamı hazırlamakta ve emilimi daha hızlı hale getirerek artmasını sağlamaktadır.

Çayın içerisine limon eklendiğinde etkisi bambaşka oluyor. Peki çaya limon eklemenin bir yararı var mı?

Limon kilo vermeye yardımcı oluyor. Limonlu çay aynı zamanda vücutta bulunan ödemlerinde atılmalarını sağlamaktadır. Kilo problemi olan hastaların sağlıklı bir şekilde kilo verebilmelerini sağlamasının yanı sıra bağışıklık sisteminin de güçlenmes, ne yardımcı olmaktadır.

Diyet uygularken normal çay içmek yerine limonlu çay içmeniz durumunda iştah kesiyor. Limon metabolizmanın da daha hızlı çalışmasında etkili oluyor.

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