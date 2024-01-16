Çaycı Hüseyin yeni imaj yaptı. Saçlarını uzatıp bıyığını kesti

Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizisi olan Çocuklar Duymasın'ın efsane karakterlerinden Çaycı Hüseyin yani Alparslan Özmol tarz değiştirdi.
Yıllarca hakkında çıkan ölüm haberleriyle gündeme gelen oyuncu Alpaslan Özmol bu kez tarzıyla konuşulmaya başlandı.
Çocuklar Duymasın’daki ‘Çaycı Hüseyin’ tiplemesiyle, gür bıyıklarıyla ve kısa saçlarıyla bilinen Özmol şimdi ise yeni bir tarza geçti.
Bir dönemin popüler dizisi Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı 'Çaycı Hüseyin' rolüyle tanınan oyuncu Alpaslan Özmol'un yeni tarzı sosyal medyada bir anda gündem oldu.
Saçlarını uzatıp bıyığını kesen Özmol fotoğraflarını sosyal medya hesabında yayınladı.
Özmol'un yeni tarzı sonrası görenler tanıyamadı.
İŞTE ÇAYCI HÜSEYİN ALPARSLAN ÖZMOL'UN YENİ TARZI
Saçını uzattı ve bıyığını kesti.