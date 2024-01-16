Çaycı Hüseyin yeni imaj yaptı. Saçlarını uzatıp bıyığını kesti

Çaycı Hüseyin yeni imaj yaptı. Saçlarını uzatıp bıyığını kesti
Muhabir: Reyhan Altay Aşan
Çocuklar Duymasın dizisinin sevilen karakteri 'Çaycı Hüseyin'i canlandıran Alparslan Özmol tarzını değiştirdi. Özmol, saçını uzatıp bıyığını kesti.
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Çaycı Hüseyin yeni imaj yaptı. Saçlarını uzatıp bıyığını kesti 1

Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizisi olan Çocuklar Duymasın'ın efsane karakterlerinden Çaycı Hüseyin yani Alparslan Özmol tarz değiştirdi.

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Çaycı Hüseyin yeni imaj yaptı. Saçlarını uzatıp bıyığını kesti 2

Yıllarca hakkında çıkan ölüm haberleriyle gündeme gelen oyuncu Alpaslan Özmol bu kez tarzıyla konuşulmaya başlandı.

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Çaycı Hüseyin yeni imaj yaptı. Saçlarını uzatıp bıyığını kesti 3

Çocuklar Duymasın’daki ‘Çaycı Hüseyin’ tiplemesiyle, gür bıyıklarıyla ve kısa saçlarıyla bilinen Özmol şimdi ise yeni bir tarza geçti.

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Çaycı Hüseyin yeni imaj yaptı. Saçlarını uzatıp bıyığını kesti 4

Bir dönemin popüler dizisi Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı 'Çaycı Hüseyin' rolüyle tanınan oyuncu Alpaslan Özmol'un yeni tarzı sosyal medyada bir anda gündem oldu.

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Çaycı Hüseyin yeni imaj yaptı. Saçlarını uzatıp bıyığını kesti 5

Saçlarını uzatıp bıyığını kesen Özmol fotoğraflarını sosyal medya hesabında yayınladı.

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Çaycı Hüseyin yeni imaj yaptı. Saçlarını uzatıp bıyığını kesti 6

Özmol'un yeni tarzı sonrası görenler tanıyamadı.

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Çaycı Hüseyin yeni imaj yaptı. Saçlarını uzatıp bıyığını kesti 7

İŞTE ÇAYCI HÜSEYİN ALPARSLAN ÖZMOL'UN YENİ TARZI

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Çaycı Hüseyin yeni imaj yaptı. Saçlarını uzatıp bıyığını kesti 8

Saçını uzattı ve bıyığını kesti.

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Çaycı Hüseyin yeni imaj yaptı. Saçlarını uzatıp bıyığını kesti 9
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Çaycı Hüseyin yeni imaj yaptı. Saçlarını uzatıp bıyığını kesti 10
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