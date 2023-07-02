Çaycının borcunu ödemek için biriktirdiği 100 bin lirayı çaldı

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Güllük Mahallesi’nde bulunan bir çay ocağında yaşanan hırsızlık 'pes' dedirtti. Çay ocağı işleten Şahin Bilmez'in borçlarını ödemek için biriktirdiği 100 bin lirayı dakikalar içinde çalıp poşete koyan hırsız kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Hırsızın ekmek ve sadaka kutusunu çalması da dikkat çekti

Edinilen bilgiye göre, olay saat 05:30 sularında yaşandı. Gece işlerini bitirip evine giden Şahin Bilmez sabah bir arkadaşının araması üzerine uyandı. Telefon görüşmesinde arkadaşının “Senin dükkanın camları açık” demesi üzerine dükkanına giden talihsiz adam, soyulduğunu anladı. Polis ekiplerine haber veren işyeri sahibi dükkanından 100 bin lira çalındığını iddia ederek şikayetçi oldu.

“EKMEK VE SADAKA KUTUSUNU DA ÇALDI”

Borçlarını ödemek için biriktirdiği paranın çalındığını öğrenen Şahin Bilmez, “Sabah saat 10.00 sularında bir arkadaşım beni aradı. Dükkanın camlarının açık olduğunu söyledi. Hemen dükkana geldim ve hırsız girdiğini anladım. Kapılarda herhangi bir zorlama yoktu, küçük bir cam var oradan girmiş. Borçlarımı ödemek için biriktirdiğim 100 bin lira para vardı. Sakladığım yerden onu bulmuş, kasada bir miktar para ve cüzdanım vardı onlara dokunmamış. Sadaka kutusunu çalmış. Dükkandan çıkarken birkaç adet ekmek almış. Borçlarımı ödemek için biriktirdiğim paraydı, bir an önce bulunmasını istiyorum. Alın teri ile kazanılmış bir paraydı, hırsız ihtiyacını alsın geri kalanını getirsin yerine bıraksın, borçlarım var” ifadelerini kullandı.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.