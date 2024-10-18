Çaycuma Başsavcısı Yavuz Cengiz’in avukatından açıklama geldi

Çaycuma Başsavcısı Yavuz Cengiz’in, avukat sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdığı iddia edilmişti. Cengiz’in avukatı konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde görev yapan Başsavcı Yavuz Cengiz’in avukat sevgilisinin, aralarında avukat ve askerin de bulunduğu 5 eski sevgilisini kendi adına Instagram hesabı açtıklarını iddia edip “Kişisel verilerin hukuksuz bir şekilde ele geçirilmesi” sebebiyle gözaltına aldırdığı gündeme gelmişti.

Başsavcı Cengiz, avukatı Sedat Aksakallı aracılığıyla konuyla ilgili bir açıklama yaptı:

“MAĞDUR OLAN BAŞSAVICDIR…”

Geçtiğimiz günlerde gerek yazılı basın organlarında, gerek sosyal medyada Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz CENGİZ ile ilgili tamamen itibar kaybına uğratmak amaçlı yapılan haberlerin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bu şekilde gerçeklerle bağdaşmayan haber içerikleri gerek mağdur konumunda olan Başsavcımız gerek de kamu kurumlarının itibarını sarsmaya yönelik olarak bilinçli bir şekilde oluşturulmuştur. Bu sebeple olayın aslının ortaya çıkması ve toplumun yanlış yönlendirilmemesi adına bu açıklama metni oluşturulmuştur.

“BAŞSAVCININ TELEFONUNA VİRÜS BULAŞTIRDILAR”

Başsavcı Yavuz CENGİZ 2 seneyi aşan süredir kendisini, akrabalarını, meslektaşlarını ve uzak yakın arkadaşlarını hedef alan bir suç sarmalının mağduru konumundadır. Başsavcının telefonuna virüs bulaştırarak 2 seneyi aşkın bir süredir kişisel verilerini çalan, whatsapp görüşmelerini ve mesajlarını ele geçiren, telefon görüşmelerini dinleyen, Instagram kişi ve mesajlarını ele geçiren kişi ya da kişiler; Başsavcının özel bilgilerini kullanmak suretiyle telefonunda kayıtlı kişilere ve Instagramdaki arkadaşlarına bu içerikleri göndermiş, sahte hesaplar oluşturarak diğer kişilere tacizde bulunmuş, linkler göndererek bu kişilerin telefonlarına da virüs bulaştırmaya çalışmış, kendisini Başsavcının annesiymiş gibi tanıtarak, “Oğlum kanser oldu kötü durumda bize yardım edin.” diyerek maddi taleplerde bulunmuş, Başsavcının kız kardeşiymiş gibi hesaplar oluşturarak sosyal medyadaki kişilerle buluşma isteği göndermiş ve Başsavcının arkadaşlarının ve ailesinin telefonlarını paylaşarak bu numaraların sosyal medyadaki yabancı kişiler tarafından aratılmasını sağlamıştır.

“UZUN SÜREDİR BAŞSAVCININ KIZ ARKADAŞINI TACİZ ETTİ”

Başsavcı Yavuz CENGİZ’in mağduru olduğu bu olaylar neticesinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına yaklaşık iki sene önce verdiği dilekçe sonucunda savcılıkça soruşturma başlatılmıştır. Nitekim Başsavcı, normal bir Türk vatandaşı gibi, bu tacizci ve dolandırıcıların tespit edilmesi için yasal hakkını kullanmıştır. Bu dosya kapsamında iki yıla yakın süren soruşturma neticesinde şüpheli olarak bir kişi tespit edilmiş ve ilgili kişinin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca 2024 Eylül ayında ifadesi alınmıştır. Bu şüphelinin ise Başsavcının kız arkadaşının eski erkek arkadaşı olduğu ve uzun süredir Başsavcının kız arkadaşını taciz ettiği, kıskançlık nedeni ile de Başsavcının telefonuna virüs bulaştırarak yakın çevresini ve arkadaşlarını taciz ettiği tespit edilmiştir. Medyaya yansıyan haberlerin hiçbir gerçekliği bulunmamaktadır. Olayda asıl mağdur olan Başsavcı Yavuz CENGİZ’dir. Bu olaylar neticesinde Başsavcının yanı sıra ailesi ve arkadaşları da tacize uğramıştır ve onlarca kişi bu olaylara tanık olmuştur. Gerçekte olan bu iken medyaya çarpıtılarak servis edilen bu olay soruşturmanın salahiyetini ve kamu kurum ve kuruluşlarının itibarını zedelemeye yöneliktir. Söz konusu gerçek dışı haberler nedeniyle şikayet hakkımızı saklı tutarak kamuoyundan gerekli özenin gösterilmesini talep ederiz.