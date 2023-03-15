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Çaycuma'da ev yangını 

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde tek katlı bir ev, çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi. 

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 20:31
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Çaycuma'da ev yangını 

Çaycuma'da ev yangını 
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Yangın, Filyos beldesi Sefercik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre T.S.’ye ait olan tek katlı evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyüyerek ev alevlere teslim oldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangının büyük olması nedeniyle Çaycuma İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yapıldı.  

Yangında, ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi. (İHA)         

 

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