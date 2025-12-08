Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimlerde çok sayıda firmayı ifşa ederek gıdada yaptıkları hileleri gözler önüne serdi. İfşa edilen firmalar arasında çayda boya kullananlar da yer aldı.

Ancak Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan’ın yaptığı açıklama çaydaki boya hilesindeki büyük oyunu gözler önüne serdi. Nefes’ten Songül Dalgıç’ın haberine göre, Arslan, Türkiye’deki restoran ve kafelerinde yüzde 60-70’inde satılan çaylarda siyah boya olduğunu söyledi. Arslan, bu çayların piyasada doğrudan işletmelere satıldığını ve raflarda görünmediği için denetimden kaçtığını vurguladı.

Arslan, boyalı çayın maliyet avantajına dikkat çekerek, “Kaliteli çayın kilosu 280–300 lira. Ama beş kilosu 850 liraya satılan boyalı çaydan binlerce bardak çıkıyor. ‘Su kat sat’ sistemiyle büyük kazanç elde ediliyor” ifadelerini kullandı.

Arslan, çöp çayın kırılıp granül hâline getirildiğini, boya ile karıştırılarak 60–70 lira maliyetle satıldığını kaydetti.

MÜCADELE YETERSİZ

Kaçak çayın piyasadaki payının kritik seviyeye ulaştığını ifade eden Arslan, “Türkiye’nin yıllık 240 bin ton kuru çay tüketiminin yüzde 35’i şu an boyalı çayların elinde” dedi.

Arslan, yakın zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı ile görüşmeler yaptıklarını belirterek, kafeteryalarda numune alımı ve denetimlerin artırılması için çalışma başlatıldığını belirtti.

Arslan, “Geçen yıl birçok firmaya ceza kestirdik. Ancak mücadele henüz yeterince etkin değil” dedi.

ÇAYKUR’un 25 lira olan taban fiyatı koruduğunu ancak kota nedeniyle üreticinin bir kısmının özel sektöre yöneldiğini belirten Arslan, “16-17 liraya çay alıyorlar, üretici kredi yüküyle baş başa kalıyor” dedi.