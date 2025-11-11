Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı denetimler sonucunda gıda ürünlerinde tespit edilen hileleri deşifre etmeye devam ediyor. Bakanlık, şu zamana kadar çok sayıda firmayı ifşa ederek ürünlerde yapılan hileleri gözler önüne serdi.

Söz konusu hilelerin özellikle peynir ve et ürünlerinde yoğunlaşması dikkat çekmişti.

Bakanlığın gıda tağdiş listesinde yaptığı son güncellemeye göre İstanbul’da çayda siyah gıda boyası çıktı.

Bakanlığın laboratuvar incelemeleri sonucunda hazırladığı son listede, İstanbul merkezli Adnan Akın-Öz Akçay Gıda Pazarlama firmasına ait “Öz Akçay Altın” marka Yaprak Siyah Çay ile “Öz Akçay” marka Filiz Siyah Çay’da gıda boyası tespit edildi.

Çayda siyah gıda boyası çıktı... Bakanlık firmanın adıyla deşifre etti - Resim : 2

Bakanlık, laboratuvar ortamında incelenen numunelerde mevzuata aykırı bulgular tespit edilen ürünlerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edeceğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla piyasa denetimlerinin aralıksız sürdüğünü, tespit edilen uygunsuzluklarda firmalar hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.