Çay nasıl içilmeli?

Neredeyse hemen her saat içilen çayı tüketmek bazı durumlarda çok tehlikeli. Böyle olunca çayın nasıl içilmesi gerektiğine yönelik de ciddi araştırmalar yapılıyor.

HER YIL KAÇ İNSAN ÖLÜYOR

Annals of Internal Medicine adlı isimli tıp dergisinde bir araştırmanın sonuçları açıklandı. Sıcak ya da çok sıcak çay içmek, özellikle de sigara ya da alkol kullanan kişilerde çok ciddi tehlikeler oluşturuyor, yemek borusu kanserine davetiye çıkarıyor. Yemek borusu kanseri ölümcül bir hastalık ve dünyada en sık görülen kanser sıralamasında 8’nci sırada. Yemek borusu kanseri nedeniyle her yıl dünyada 400 bin kişi yaşamını yitiriyor.