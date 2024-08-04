Cayır cayır yandı. Canın acısından kalp krizi geçirerek öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Cayır cayır yandı. Canın acısından kalp krizi geçirerek öldü

Ankara'da jel yakıt ile mangal yakarken tutuşan Turan Yapıcı, çevredekilerin yardımı ile kurtarıldı ancak Turan Yapıcı hastane yolunda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Vücudunda küçük çaplı yanıklar oluşan Turan Yapıcı, hastaneye kaldırıldığı sırada yaşadığı şok ile kalp krizi geçirerek hayatını yitirdi.

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Olay, geçen salı günü akşam üstü sıralarında Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Mahallesi'nde gerçekleşti. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Yönetim Kurulu Üyesi Turan Yapıcı, ilçede işlettiği düğün salonunun bahçesinde arkadaşlarıyla mangal yapmak üzere toplandı. Mangalı tutuşturmak için jel yakıt kullanan Turan Yapıcı, elindeki bidonun alev alarak patlaması ve alevlerin üzerine sıçraması sonucu alev aldı. Bunun üzerine Turan Yapıcı, arkadaşlarının da yardımıyla üzerindeki kıyafetleri çıkardı. Yapıcının arkadaşları yanan kıyafetleri yangın söndürme tüpüyle söndürdü.

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O anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Vücudunda çeşitli yanıklar oluşan Turan Yapıcı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada kalp krizi geçirdi. Turan Yapıcı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Turan Yapıcı'nın cenazesi toprağa verilirken polis olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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