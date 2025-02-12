Çayırhan maden işçileri, yürüyüşünü sürdürüyor

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı çıkan maden işçileri, 10 Şubat’ta Beypazarı'ndan Ankara'ya doğru yürüyüşe yeniden başladı. Yürüyüşün üçüncü gününde işçiler, Ankara'nın Sincan ilçesi Yenikent semtinden Ankara'ya doğru ilerlemeye devam ediyor.

İşçiler, daha önce 20 Kasım 2024'te başlattıkları ve hükümet yetkililerinin varlık satışını 4 Mart 2025 tarihine ertelemesi üzerine yürüyüşe ara vermişlerdi. Erteleme sürecinde herhangi bir iptal kararı alınmaması üzerine işçiler, özelleştirme kararının tamamen iptal edilmesi talebiyle yeniden yürüyüş başlattı.

Yürüyüşe, şimdiye kadar Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ve İYİ Parti milletvekilleri destek verdi. İşçiler, yürüyüşlerini Ankara'daki Özelleştirme İdaresi Başkanlığı önünde sonlandırmayı ve taleplerini burada dile getirmeyi planlıyor.

Yürüyen işçiler ellerinde taşıdıkları "Varlık Satışına Hayır", "Özelleştirmeye dur de" ve "Madenlerimize Sahip Çıkalım" dövizleriyle "Ankara, Ankara duy sesimizi, bu gelen işçinin ayak sesleri", "Direne direne kazanacağız", "Yaşasın örgütlü mücadelemiz" sloganları atarak yürüyüşlerine devam ediyor.