Çayırhan madencileri Ankara'ya Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yürüyor

Çayırhan Termik Santrali işçileri, özelleştirmeye karşı yürüttükleri mücadelenin 9'uncu gününde Ankara'ya, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yürüyüş başlattı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın, Çayırhan Termik Santrali ve maden sahalarının devlet elindeyken üretiminin düştüğüne ilişkin ifadelerine mücadele alanından yanıt geldi: Maden-İş ve TES-İŞ sendikaları, Çayırhan işçilerinin Ankara'ya Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yürüyüş kararı aldıklarını açıkladı.

Maden-İş ve TES-İŞ sendikalarından yapılan ortak açıklama şöyle:

20 Kasım Çarşamba gününden bu yana yer altında bulunan 500 madencimiz kararlı bir şekilde eylemlerini sürdürürken, bizler de varlık satışına karşı sesimizi duyurmak için Ankara’ya yürüyoruz.

'ÖZELLEŞTİRMENİN İPTAL EDİLMEYECEĞİNİ İLETTİLER'

Bildiğiniz üzere Enerji Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar ve Bakanlık yetkilileri ile iki gün önce yaptığımız görüşmede bu özelleştirmeye neden karşı olduğumuzu, üyelerimizin ve bölge halkının taleplerini ayrıntılarıyla aktarmıştık. Dün Bakanlık yetkilileri bizleri arayarak; taleplerimizi dikkate aldıklarını bu doğrultusunda şartnamede bazı düzenlemelere gidileceğini, ancak özelleştirmenin iptal edilmeyeceğini ilettiler.

'ANKARA'YA GİDİYORUZ'

Enerji Bakanlığımızın yapacağı değişiklikler maalesef, varlık satışını iptal etmeden işçilerimizin geleceğini garanti altına almamaktadır. Bu nedenle; İşçilerimize gereken güvencenin verilmediği, varlık satışının iptal edilmediği bu özelleştirmeye karşı, yer altında ve yer üstünde son derece zor şartlarda günlerdir hak mücadelesi veren işçilerimizle birlikte Ankara’ya Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gidiyoruz.

'ÖZELLEŞTİRME KARARINDAN DÖNÜLMELİDİR'

Bizleri ve kamu yararını yok sayarak alınan varlık satışı ve özelleştirme kararından acilen dönülmelidir. Bu bir hak mücadelesidir, işçinin ekmeğini, emeğini ve alın terini kimseye teslim etmeyeceğiz. Ülkemizin menfaati için, işçilerimiz ve bölge halkı için bu haklı mücadelemize devam edeceğiz.