Çayırhan’daki maden ocağında göçük! Çok sayıda yaralı var

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi (KİAŞ) Çayırhan işletmesi Hırkatepe ocağında göçük meydana geldi.

Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi (KİAŞ) Çayırhan işletmesi Hırkatepe ocağında göçük meydana geldi. 2'si ağır 14 işçi yaralandı.

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Edinilen olay bilgilere göre Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan KİAŞ işletmesi Hırkatepe maden ocağında 00-08 gece vardiyasında meydana geldi. Saat 03.00 sıralarında ocakta göçük meydana gelirken göçük nedeniyle 14 işçi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla işçiler Beypazarı Devlet Hastanesine getirildi. Durumu ağır olduğu öğrenilen 2 işçi ise ambulansla Ankara'ya sevk edildi.

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