Çayırhan'ın özelleştirme ihalesi için flaş yorum: İlerleyen aylarda elektrik faturalarına zam olarak yansıyacak

Kaynak: ANKA
Çayırhan'ın özelleştirme ihalesi için flaş yorum: İlerleyen aylarda elektrik faturalarına zam olarak yansıyacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirme ihalesi iptal edilmezse ise kamunun elektrik üretimindeki payının yüzde 17’lerden daha aşağılara düşeceğini, bu durumun ilerleyen aylarda elektrik faturalarına zam olarak yansıyacağını belirtti.

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın bugün özelleştirme ihalesinin olduğunu hatırlattı. Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:

''Kamu eliyle yüksek karla işletilen Çayırhan termik santralinin ve maden sahalarının bugün özelleştirme ihalesi var. Bu ihale süreci iptal edilmezse Kamunun ülkemizin elektrik üretimindeki payı yüzde 17’lerden daha aşağılara düşeceği için bu durum piyasa enerji fiyatlarını yükseltecek, ilerleyen aylarda elektrik faturalarına zam olarak yansıyacak. Acilen ihaleyi durdurun.''

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