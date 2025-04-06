Çaykaralı ile Farozlu ABD'de karşılaşırsa... O anlar kameraya yansıdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

ABD'de iki Trabzonlu vatandaşsın yan yana geldiği anlar, renkli görüntülere sahne oldu. Üzerinde Trabzonspor armasını gören vatandaş, otobanda uzun süre TIR'ı takip etti.

Sosyal medyaya yansıyan kimi renkli, sıcak görüntüler gündemde yer edinebiliyor. X'te paylaşılan bir video ise izleyenlerin yüzünü güldürdü.

İki Trabzonlu vatandaş ABD'nin Şikago şehrinde bir araya geldi. Üzerinde Trabzonspor armasını taşıyan bir TIR'ı uzun süre otobanda takip ettiğini belirten vatandaş, hemşehrisinin yanına gitti.

O anlar kameraya yansırken TIR'da, geçtiğimiz günlerde Volkan Konak'a ait bir parçanın çalması dikkat çekti.

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"EVERYWHERE IS TRABZON FOR US"

Görüntülere, 'bize her yer Trabzon' sözünün İngilizce karşılığı olarak TIR'a 'everywhere is TRABZON for us' yazması yansıdı.

Paylaşımın altına çok sayıda yorum gelirken bazı Fenerbahçe taraftarının "Bir Fenerbahçeli olarak ben bile duygulandım ve etkilendim" ifadeleri beğeni topladı.

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