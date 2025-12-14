Almanya'da bir yılbaşı partisinde 11 yaşındaki kız çocuğuna hediye edilen "Fındıkkıran" isimli kukla bebeğin prense dönüşmesi ve ardından gelişen olayların anlatıldığı eser, SAMDOB tarafından sahneye taşınıyor.

İlk koreografisi Marius Petipa tarafından gerçekleştirilen ve 1892'de ilk kez Rusya St. Peterburg Mariinski Tiyatrosu'nda sahnelenen eser, yeni yıla girerken dünyanın önde gelen opera evlerinde sanatseverlere sunulan eserler arasında bulunuyor.

Reji ve koreografisi Mehmet Balkan'a ait eserin sahne yönetmenliğinde Lale Balkan yer alırken, SAMDOB orkestrasını Patrick David Murray yönetecek.

Eserin dekor tasarımı Tayfun Çebi, kostüm tasarımı Sevtaç Demirer, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz, video projeksiyonu ise Ahmet Şeren imzasını taşıyor.

Son provaları tamamlanan eser, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde 15 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de yapacağı prömiyerinin ardından 18, 20 ve 25 Aralık'ta yeniden beğeniye sunulacak.

- Tüm devlet opera ve baleleri "Fındıkkıran"ı aynı dönemde sahneleyecek

SAMDOB Sanat Teknik Müdürü Talip Ata, AA muhabirine, "Fındıkkıran"ın Rus besteci Piyotr İlyiç Çaykovski'nin 1891'de bestelediği son bale eseri olduğunu söyledi.

Eserin SAMDOB tarafından son olarak 2014 yılında sahnelendiğini belirten Ata, bu yıl tüm devlet opera ve bale müdürlüklerinin bir ilk olarak "Fındıkkıran"ı aynı dönemde sahneleyeceklerini aktardı.

Ata, "Bütün müdürlükler kapalı gişe. Biletlerimizi sattık hatta ocak ayını bile doldurduk. Bunun gururu bizleri çok mutlu etti tabii ki. Eserde çok ciddi çalışmalar var. Mükemmel bir iş çıktı." dedi.

Eserde bir çocuğun rüyasının canlandırıldığını anlatan Ata, "Çocuğun rüyasındaki Fındıkkıran oyuncağıyla başlayan farelerin savaşını anlatıyor. Hem büyüklere hem gençlere hem de çocuklara hitap eden çok güzel bir bale eseri. Yaklaşık 140 kişilik ekiple çalışma yapıldı. 22 atölye ile 1,5 aydır hummalı bir çalışma gerçekleştirerek eseri sahneliyoruz. Çok ciddi emek var. Seyircilerimiz de bunu geldiklerinde hissedecekler." diye konuştu.

Eserle ilgili 10'a yakın temsil planladıklarını dile getiren Ata, "Sistem açılır açılmaz 1 saat içinde tüm biletler tükendi. Mükemmel hazırlıklar yaptık. Sahnemiz bütün seyircilerimize açık. Talep olduğu sürece prömiyerlerimiz ve eserlerimiz devam edecek ama Fındıkkıran'ı sanıyorum artık birkaç yıl devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

- Sanatçılar eserde rol almaktan çok mutlu

Eserde "İyilik Perisi" rolünü üstlenen Merve Gürer ise sahneye önce bir kestaneci olarak çıktığını, sonrasında kostümünü değiştirerek iyilik perisini canlandırdığını aktararak, başrol Clara'ya yardımda bulunduğunu anlattı.

Gürer, "Keyifli, kalabalık bir eser. Çocuğu bol, karakteri bol bir eser. Bu süreçte çalıştırıcılarımızla, koreografımızla beraber olmaktan çok mutlu olduk. Tüm sanatseverleri eserimize bekliyoruz." sözlerini sarf etti.

Eserde "Clara" ve "Şeker Prensesi"ne hayat veren Miyu Hiramatsu da eserin Noel gecesinde geçtiğini, Clara'ya Noel hediyesi olarak sihirli şekilde canlanan tahta Fındıkkıran bebeğin hediye edildiğini anlatarak, "Ondan sonra gece oyuncaklar canlanıyor ve farelerle savaşıyor. Clara dünyayı geziyor ve 'Şeker Prensesi' olarak dans ediyor. Çok mutluyum bu eserde çalıştığım için, eser keyifli." açıklamasında bulundu.

SAMDOB'un çocuk balesinde yer alan 10 yaşındaki Derin Cavıldak ise Clara'nın rüyasında gördüğü olayları canlandırdıkları eserde yer almaktan mutluluk duyduğunu, baleyi çok sevdiğini ifade etti.

11 yaşındaki Pars Hakan Cengiz de Clara'nın erkek kardeşini canlandırdığı eserin çok uğraşılmış ve güzel bir eser olduğunu, rol olmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.