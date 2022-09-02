ÇAYKUR, üçüncü sürgün yaş çay alımlarına başladı

ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, 5 Temmuz Salı başlayan ikinci sürgün yaş çay alımlarının 31 Ağustos Çarşamba sona erdiği hatırlatıldı.

Bu süre içerisinde 195 bin ton yaş çay alımı yapıldığı aktarılan açıklamada, "Ayrıca temmuz ayına ait yaş çay bedeli olarak üreticilerimize 835 milyon lira ödeme yapılmıştır. Bugün itibarıyla üçüncü sürgün yaş çay alımlarımız başlamıştır. Üreticilerimize sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir sürgün geçirmelerini temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.