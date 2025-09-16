ÇAYKUR Fabrikasında yangın! İşçiler tahliye edildi

Düzenleme: Kaynak: DHA

Rize’nin Ardeşen ilçesinde, ÇAYKUR’a ait çay fabrikasının toz odasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi, işçiler ise tahliye edildi.

Ardeşen ilçesinde ÇAYKUR'a ait çay fabrikasının toz odasında gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanın yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirilirken; fabrikadaki işçiler tedbir amaçlı tahliye edildi.

Adrese gelen İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedeni belirlemek için çalışma başlattı. Yangının söndürülmesiyle fabrikada üretim kaldığı yerden devam etti. ÇAYKUR yetkilerinin incelemelerde bulunduğu yangında, ilk belirlemelere göre ciddi hasar tespit edilmediği belirtildi.

